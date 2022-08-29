Губернатор Новосибирской области оценил организацию форума «Технопром-2022»

Губернатор Андрей Травников подвел итоги IX Международного форума технологического развития «Технопром-2022. Фото: Правительство НСО

Губернатор Андрей Травников подвел итоги IX Международного форума технологического развития «Технопром-2022» в ходе оперативного совещании в Правительстве региона 29 августа.

— На прошлой неделе прошло масштабное мероприятие — IX форум технологического развития «Технопром-2022». В этом году он действительно был очень масштабным — и по продолжительности, количеству участников, мероприятий, которые проходили на площадке форума, — отметил глава региона.

Как пояснил министр науки Новосибирской области Вадим Васильев, в мероприятии поучаствовали 12 тысяч человек, из них почти 9 тысяч — очно, более 800 спикеров, делегации 19 стран. В режиме онлайн за форумом наблюдали представители более 60 стран.

Участниками форума стали представители более 250 корпораций. Программа форума включала 10 треков, более 200 мероприятий. Все они были посвящены различным аспектам главной темы — обеспечение технологической независимости России.

На форуме в этом году были представлены также несколько ярких технологических ноу-хау: летающее такси, летающий мотоцикл и киберпес, который встречал гостей в первый день. Все они были разработаны российскими учеными. Кроме того, на форуме свои изобретения удалось продемонстрировать не только уже действующим инженерам и ученым, но и детям, которые только оканчивают школу. Да даже те, кому до выпускного класса еще далеко. Например, ребята из «Лиги роботов» представили механическую руку и танцующие игрушки.

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