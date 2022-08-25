Однорукий робот Кузя и танцующий слон: школьники из Новосибирска показали свои изобретения на форуме «Технопром-2022»

Школьники показали на форуме удивительные изобретения. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

В Новосибирске третий день идет форум «Технопром-2022». Показывают свои изобретения не только инженеры и ученые, но и дети, которые только оканчивают школу. Да даже те, кому до выпускного класса еще далеко.

Юные техники пришли из школы «Лига Роботов». Пока другие дети мечтают о крутых компьютерах и умных электронных помощниках, эти учатся их создавать.

Робот Кузя передает привет. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

— Все, что вы видите, фактически сделали наши ребята. По обширной программе мы их обучаем в течение 20 лет, но иногда хватает и 10 — 15 лет. В итоге дети становятся настолько мощными специалистами, что их отбирают в разные компании: Dev Technology, «Микрон», «Алроса», «2ГИС», «Яндекс». Наши выпускники создали компанию Optiplane, которая делает конвертопланы для аэрофотосъемки, — рассказал КП-Новосибирск Николай Пак, гендиректор федеральной сети секций робототехники «Лига Роботов».

На выставке нет и десятой части того, что смастерили школьники. Вот первый такой экспонат — робот Кузя. Не целый андроид, а только его рука. Распознает движения, и когда человек протягивает свою руку, механическая конечность крепко цепляется за нее пластиковыми пальцами.

— Кузя — это наша интеграция с фирмой Promobot, которая делает такие руки. Эту руку мы используем как стенд, по ней обучаем старшеклассников и студентов вузов, как работать с кинематикой, — поясняет Николай Пак.

А эту руку сделал новосибирский гимназист Артем Соколов. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Тут же неподалеку стоит белая рука с волокнистыми «мышцами». Но это уже не наглядное пособие, а механизм по образу и подобию Кузи, который тоже с радостью даст вам пять. Сделал робота ученик новосибирской гимназии № 3 Артем Соколов.

— Я представляю проект «Пневматические мышцы», а рука — это их демонстрация, — скромно отозвался о своем творении Артем. А ведь для того, чтобы привести руку в движение, нужно очень постараться. В идеале робототехники хотят, чтобы машины могли максимально точно воспроизводить движения мышц человека, а еще лучше — превосходить их.

Дай пять! Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Другие роботы более «игрушечные». Они танцуют или показывают различные трюки. Вот, например, слоненок, который при нажатии кнопки на пульте может сгибать хобот в разные стороны. Многие из этих экспонатов — учебные проекты ребят. На «Технопром» попали те игрушки, которые оценили на отлично строгие преподаватели из школьной комиссии. А теперь оценят и гости форума.

С виду экспонаты напоминают конструкторы «Лего», но собрать их вручную и заставить работать не так просто. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Еще один интересный персонаж — зеленоглазый робот-репетитор Адам уже от взрослого инженера Александра Ганюшкина. Прибыл он в Новосибирск из Владивостока и нужен для тренировки будущих Эйнштейнов. Он умеет распознавать лица и обучать школьников и студентов математике и программированию.

Зеленоглазый робот вырастит из ребенка гения. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

— На базе нашего робота разработали новую систему управления с помощью виртуальной реальности и получили патент на изобретение. Эту систему управления можно использовать не только в нашем городе, но и в любом другом. Это, по сути, новый человеко-машинный интерфейс. Сейчас в мире есть аналоги, но мы сделали это впервые в России, — говорит его разработчик.

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