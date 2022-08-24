В Новосибирске на «Технопроме» показали кибер-пса. Фото: Кадр из видео\Ксения ПОЛТОРАНИНА

На форум «Технопром» в Новосибирской области вход с животными был воспрещен, но для одного питомца все же было сделано исключение. В среду, 24 августа, участников мероприятия встретил четвероногий кибер-пес — разработка отечественных ученых.

— У нас ведь есть такая традиция, что первой в новый дом запускают кошку. Ну а мы решили ее немного реформировать, поэтому нашу выставку откроет вот такая вот отечественная «собачка», — пояснила замгубернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова. — И мы предлагаем, чтобы она сама выбрала главный стенд выставки!

Получив команду, робо-пес тут же взял «след» и привел гостей к главному стенду мероприятия, посвященному самому «Технопрому».

Ранее КП-Новосибирск писала про еще одну впечатляющую разработку, представленную на форуме — летающее такси.

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