О своем решении покинуть Россию Якименко рассказал в соцсетях. Фото: Александр ГЛУЗ

Экс-кандидат в депутаты горсовета Новосибирска Вячеслав Якименко покинул Россию. О своем решении он рассказал в соцсетях в пятницу, 19 августа.

— Я покинул Россию. Тяжело было принимать это решение, ведь я связываю свою жизнь со своей Родиной, — сообщил Вячеслав Якименко в соцсетях.

Напомним, баллотировался Якименко в депутаты горсовета в сентябре 2020 года от коалиции «Новоисбирск-2020». Больше всего коалиция известна скандалом с Хельгой Пироговой. Депутат опубликовала в соцсетях оскорбительный пост о погибших российских военных. А за ним последовали уголовное дело, побег из России в Грузию, объявление в розыск и обыски.

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