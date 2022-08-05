Объявленная в розыск новосибирский депутат Хельга Пирогова вышла в прямой эфир из Грузии

Новосибирская депутат Хельга Пирогова сказала в прямом эфире, почему уехала в Грузию. Фото: соцсети.

Новосибирский депутат Хельга Пирогова вышла в прямой эфир трансляции «Прием!». Она заявила, что продолжает работать из Грузии.

– Я уехала, не дожидаясь обысков и задержаний посреди улицы, – заявила обвиняемая по уголовной статье Пирогова.

Напомним, новосибирского депутата Хельгу Пирогову объявили в розыск. Депутат покинула страну после того, как в отношении нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ за распространение заведомо ложной информации. Девушка опубликовала в соцсетях оскорбительный пост о погибших во время спецоперации российских военных.

Ранее в горсовете рассказали, могут ли лишить Хельгу Пирогову звания депутата.

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