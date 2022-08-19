Родители погибшей в новосибирском садике пятилетней девочки требуют наказать виновных

Девочка упала с самоката, налетев на одну из ям на территории садика.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Родители пятилетней девочки, насмерть разбившейся на самокате в детском саду в Новосибирске, требуют максимального наказания для виновных. Следователи возбудили после трагедии дело по части 2 статьи 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей
— Сейчас дело взял на особый контроль Александр Бастрыкин, — пояснил КП-Новосибирск отец погибшей девочки. — Я хочу добиться максимально возможного по закону наказания для виновных.
Напомним, по версии следователей, в момент трагедии малышка осталась без присмотра воспитателей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Приезжайте, ваш ребенок без сознания»: мама пятилетней девочки, разбившейся на самокате в детсаду в Новосибирске, рассказала о трагедии
Мама пятилетней девочки, разбившейся на самокате в детсаду в Новосибирске, рассказала о трагедии (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер