Родители погибшей в новосибирском садике пятилетней девочки требуют наказать виновных

Девочка упала с самоката, налетев на одну из ям на территории садика. Фото: Анна ПАШАГИНА

Родители пятилетней девочки, насмерть разбившейся на самокате в детском саду в Новосибирске, требуют максимального наказания для виновных. Следователи возбудили после трагедии дело по части 2 статьи 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей

— Сейчас дело взял на особый контроль Александр Бастрыкин, — пояснил КП-Новосибирск отец погибшей девочки. — Я хочу добиться максимально возможного по закону наказания для виновных.

Напомним, по версии следователей, в момент трагедии малышка осталась без присмотра воспитателей.

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