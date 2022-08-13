В Новосибирске суд не установил вину водителя Audi Q7, насмерть сбившего 5-летнего мальчика

В Новосибирск е суд не установил вину водителя Audi Q7, насмерть сбившего 5-летнего мальчика. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирск е суд не установил вину водителя Audi Q7, насмерть сбившего 5-летнего мальчика. Напомним, ДТП случилось в июле прошлого года. Водитель пропустил на пешеходном переходе девочку на самокате, а потом на дорогу выехал малыш на самокате, который отстал от своей мамы.

Против водителя возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Дело ушло в суд, однако позже автотехническая экспертиза показала, что водитель в этой ситуации не мог заметить выехавшего на дорогу ребенка и успеть затормозить.

В связи с этим, суд засомневался в доводах следствия о вине водителя.

— Однозначно сказать, кто тут виноват очень сложно. Конечно, ситуация, где погибает ребенок — ужасна. Это и для водителя теперь всегда будет его «крест». Но если судить по кадрам видео с моментом ДТП, то видно, что водитель «Ауди» сделал все, чтобы проехать пешеходный переход безопасно. Он пропустил пешеходов и только после этого начал движение. Он никак не мог предугадать, что сейчас на дорогу вылетит мальчик. Это просто такое роковое стечение обстоятельств. Конечно же, еще есть вопросы к родителям, которые должны были обеспечить ему эту безопасность на дороге. Банально — не отпускать ребенка от себя, держать за руку, — пояснил КП-Новосибирск руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

Сейчас суд будет рассматривать дело повторно, заново изучая все доказательства.

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