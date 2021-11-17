Водитель «Ауди», насмерть сбивший 5-летнего мальчика на самокате в Новосибирске, предстанет перед судом. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В Новосибирске перед судом предстанет водитель «Ауди», насмерть сбивший 5-летнего мальчика. Малыш переезжал дорогу на самокате, когда угодил под колеса иномарки. В отношении водителя возбудили и расследовали уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, то есть нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

— Следователи установили, 8 июля новосибирец, управляя технически исправным автомобилем марки «AUDI Q7», двигался по проезжей части улицы Морской проспект Советского района города Новосибирска в направлении пересечения с улицей Терешковой на зеленый разрешающий сигнал светофора с правым поворотом на улицу Терешковой. Водитель подъехал к регулируемому пешеходному перехожу, расположенному вблизи дома 32 по улице Терешковой. Фигурант по делу не совершил полную остановку автомобиля и продолжил движение, не убедившись в его безопасности. В результате этого он наехал на 5-летнего мальчика, который двигался на самокате через пешеходный переход, когда горел зеленый сигнал светофора. 5-летний ребенок погиб на месте ЧП от полученных травм, — уточнили в Следкоме.

Примечательно, водитель вину в содеянном не признал.

В настоящий момент следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. В ближайшее время там его рассмотрят по существу.

Ранее КП-Новосибирск писала, в роковой день погибший мальчик гулял с мамой, грудным малышом и старшей сестрой. Первой дорогу перешла девочка, за ней на самокате следовал мальчик, а за ним шла мать с грудным ребенком. В это время водитель «Айди» поворачивал направо с проспекта Лаврентьева на улицу Терешковой, остановился перед пешеходным переходом, пропустил девочку, а на 5-летнего мальчика наехал. По словам очевидцев, мужчина не заметил малыша на проезжей части. Ребенок погиб на глазах матери, которая шла позади с коляской.

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