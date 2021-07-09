Видео, как на глазах мамы погибает 5-летний ребенок, сбитый «Ауди» в Академгородке, появилось в соцсетях

Мама с криком прибежала место, где кроссовер задавил ее 5-летнего сына. Фото: стоп-кадр

Появилось видео, как мама с коляской бежит спасать сбитого «Ауди» 5-летнего сына. Мальчик на самокате ехал за сестрой по пешеходному переходу, а мама с грудничком в коляске шла позади. Кроссовер пропустил девочку, а на мальчика наехал.

На кадрах видно, что несколько машин столпилось у пешеходного перехода. Сначала автомобилисты не могут понять, что случилось впереди. То, что произошла беда становится ясно после того, как к «зебре» подбежала женщина с коляской. Она начала громко кричать, чтобы люди вызвали «Скорую помощь». Спустя некоторое время она вытащила из-под машины ребенка и отнесла его на траву рядом.

Люди, ставшие свидетелями трагедии, были шокированы увиденным.

Напомним, жуткое ДТП произошло 8 июля в Академгородке. В Новосибирске иномарка задавила 5-летнего мальчика на самокате на глазах его семьи. Со слов очевидцев водитель ехал медленно и не заметил мальчика на «зебре» из-за низкого роста.

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Смотреть видеосюжет В Академгородке Новосибирска водитель "Ауди" задавил 5-летнего мальчика на самокате

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