В Новосибирске нашли героя, который спас тонувшую у Димитровского моста женщину

В Новосибирске нашли героя, который спас тонувшую женщину. Фото: Спасатели МАСС.
В Новосибирске нашелся герой, который бросился спасать тонувшую возле Димитровского моста женщину. 21-летний Чаъфарчон Шарипов доплыл до пострадавшей и стал тащить ее в сторону берега. У него онемели ноги, но он продолжал плыть. Обоих вытащили из воды специалисты МЧС, прибежавшие на крик.
Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области, герой оказался скромным и ушел, не оставив контактов, сразу после спасения. Его начали искать, и он откликнулся.
– Герой найден, вышел на связь. Готовится представление к награде, – уточнили в пресс-службе.
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