МЧС ищет героя, спасшего тонущую женщину у Димитровского моста, чтобы наградить

В МЧС по Новосибирской области ищут парня, спасшего женщину, которая прыгнула в Обь с Димитровского моста. Фото: спасатели МАСС

В МЧС по Новосибирской области ищут парня, спасшего женщину, которая прыгнула в Обь с Димитровского моста. Молодого человека хотят наградить.

— Инцидент произошел ночью 3 августа. С Димитровского моста в реку прыгнула женщина. Очевидец, 21-летний Чаъфарчон Шарипов, находившийся на берегу, бросился в воду ее спасать. Мужчина доплыл до пострадавшей и стал тащить ее в сторону берега. Вскоре у него стали неметь конечности, силы были на исходе, но женщину при этом он не отпускал, — рассказали в областном МЧС.

К счастью, на место вовремя подоспели спасатели — они вытащили из воды обоих. Уже на берегу мужчина отказался от медпомощи и исчез с места происшествия, не оставив контактов.

Но в МЧС не хотят оставлять героический поступок парня без внимания. И планируют разыскать его, чтобы наградить. Если вы узнали молодого человека на фото или просто знаете что-либо о нем, сообщите об этом по телефону: 8 (383) 218-62-17 или 8-913-171-52-55.

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