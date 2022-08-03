В Новосибирске наградят парня, который спас тонувшую женщину у Димитровского моста

В Новосибирске 21-летний герой бросился спасать тонувшую женщину. Фото: Спасатели МАСС.

В ночь на 3 августа 21-летний юноша увидел в Оби возле Димитровского моста тонувшую женщину. Он позвонил в экстренные службы и бросился ее спасать. В воде он выбился из сил, но не бросил пострадавшую. После героического поступка парня хотят представить к награде в ГУ МЧС России по региону, рассказали в пресс-службе управления.

– 21-летний мужчина доплыл до пострадавшей и стал тащить ее в сторону берега. Вскоре у него стали неметь конечности, силы были на исходе, но женщину при этом он не отпускал. Данное происшествие едва не стоило жизни обоим. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС России, трагедии удалось не допустить. Вместе с тем, поступок отважного мужчины, сопряженный с риском для собственной жизни, не останется без внимания, – рассказали в пресс-службе.

Сотрудники МЧС, которые вытащили на берег обессиленного спасителя и пострадавшую женщину. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.

В одиночку молодой человек не смог выбраться на берег с пострадавшей. На крики о помощи на пожарном катере прибыли сотрудники главного управления МЧС России по Новосибирской области Виталий Кирин и Александр Рыков. Они доставили выбившихся из сил людей на сушу.

Затем приехали спасатели службы МАСС. Женщину и парня обогрели и передали в руки врачей.

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