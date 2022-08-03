В Новосибирске ночью в районе Димитровского моста из Оби вытащили 34-летнюю женщину. Фото: МАСС.

В ночь на среду, 3 августа, из Оби в районе Димитровского моста вытащили женщину 1988 года рождения. Спасти ее пытался парень 2001 года рождения. Им обоим понадобилась помощь. На месте работали спасатели.

– Обследуя акваторию р. Обь в районе аквапарка, спасатели обнаружили молодого человека, который был на берегу у воды. У новосибирца от пребывания в воде свело судорогой ноги: он не мог двигаться. Парня доставили в автомобиль спасателей, где оказали ему первую помощь, – рассказали в службе спасения МАСС. – Продолжая обследовать акваторию р. Обь на катере, спасатели выяснили, что женщину вытащили из воды работники пожарного причала. Ей оказывали помощь медики.

Женщину, которую вытащили из Оби, спасатели транспортировали женщину до автомобиля скорой помощи. Ее госпитализировали в больницу.

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