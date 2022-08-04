Новосибирский депутат Антонов призвал прекратить финансирование таджикской диаспоры после убийства 17-летней девушки

Депутат Антонов призвал прекратить финансирование таджикской диаспоры после убийства 17-летней девушки. Фото: соцсети/Никита МАНЬКО

Депутат Ростислав Антонов призвал прекратить финансирование таджикской диаспоры в Новосибирске после убийства 17-летней девушки. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Напомним, трагедия произошла 26 июля 2022 года в Нижней Ельцовке. На почве ревности 27-летний Хушнуд Хамроев зарезал свою 17-летнюю девушку. Отморозок нанес ей не менее 14 ударов ножом. Девушка скончалась на месте. На следующий день таджика задержали.

Ростислав Антонов высказался об этой ситуации.

- Отдельно хочу публично обратиться к главе таджикской диаспоры Новосибирска Минходжидину Каримову, который все эти дни усиленно делает вид, что эта история его не касается, - написал депутат.

Он поинтересовался – не хочет ли глава диаспоры публично извиниться перед семьей убитой девушки за поступок своего земляка. Также Ростислав посоветовал Минходжидину Каримову провести профилактическую работу среди граждан Таджикистана и объяснить, как нужно себя вести в обществе.

Антонов добавил, что деньги с Новосибирска они получают со спокойной душой, а вот нести ответственность не хотят.

- Считаю, что после этого инцидента финансирование деятельности диаспоры в виде грантов и субсидий из бюджета должно быть полностью приостановлено, - высказался депутат. – Этот вопрос я планирую поднять в мэрии.

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