Главу новосибирского Росздравнадзора посадили под домашний арест за мошенничество

Елену Хрусталеву посадили под домашний арест по обвинению в мошенничестве.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Руководителя территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Елену Хрусталеву посадили под домашний арест почти на два месяца. Суд не разрешил следователю арестовать главу ТО. Об этом в четверг, 4 августа, сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.
Елену Хрусталеву обвиняют в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье – до шести лет лишения свободы с крупным штрафом.
– Судом в отношении Хрусталевой Е.Я., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 01.10.2022, – рассказали в пресс-службе суда.
Постановление еще не вступило в законную силу.
Напомним, в региональном управлении Росздравнадзора 2 августа прошли обыски. Позже стало известно, что Елену Хрусталеву задержали, а у еще одного сотрудника нашли поддельный диплом.
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