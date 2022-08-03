У начальника отдела новосибирского Росздравнадзора нашли поддельный диплом

В Новосибирской области прокуратура рассказала о проверке в региональном Росздравнадзоре. Фото: Ольга ГНАТКОВА

В Новосибирской области прокуратура рассказала о проверке в региональном Росздравнадзоре. Выяснилось, что у начальника одного из местных отделов был фальшивый диплом о высшем образовании.

— Начальник отдела финансового, правового и кадрового обеспечения, заведомо зная, что наличие высшего образования является обязательным условием для назначения на эту должность, предъявил при трудоустройстве в кадровую службу поддельный диплом о высшем образовании, — рассказали в ведомстве. — Фактически обучение в вузе мужчина не завершил, диплом о высшем образовании ему не выдавался.

По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа).

Росздравнадзор также потребовали уволить чиновника.

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