В Росздравнадзоре Новосибирской области 2 августа прошли обыски

В управлении Росздравнадзора по Новосибирской области прошли обыски.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Во вторник, 2 августа, в управлении Росздравнадзора по Новосибирской области прошли обыски. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в ГУ МВД России по НСО.
Обыски проводит полиция.
- Мы подтверждаем эту информацию, - сообщили в МВД.
Причины обысков пока неизвестны.
КП-Новосибирск следит за развитием событий.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер