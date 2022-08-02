В Росздравнадзоре Новосибирской области 2 августа прошли обыски

В управлении Росздравнадзора по Новосибирской области прошли обыски. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во вторник, 2 августа, в управлении Росздравнадзора по Новосибирской области прошли обыски. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в ГУ МВД России по НСО.

Обыски проводит полиция.

- Мы подтверждаем эту информацию, - сообщили в МВД.

Причины обысков пока неизвестны.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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