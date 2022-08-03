В Новосибирске задержали руководителя и начальника отдела регионального Росздравнадзора

В Новосибирске задержали руководителя и начальника отдела управления регионального управления Росздравнадзора. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске задержали на 48 часов главу ТО Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по региону Елену Хрусталеву. Также задержан начальник одного из отделов Александр Махнев. Об этом сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на свой источник.

В пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области уточняют информацию.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что во вторник, 2 августа, в управлении Росздравнадзора прошли обыски.

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