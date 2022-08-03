Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 августа 2022 4:49

В Новосибирске задержали руководителя и начальника отдела регионального Росздравнадзора

Официально информацию пока не подтвердили
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске задержали руководителя и начальника отдела управления регионального управления Росздравнадзора.

В Новосибирске задержали руководителя и начальника отдела управления регионального управления Росздравнадзора.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске задержали на 48 часов главу ТО Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по региону Елену Хрусталеву. Также задержан начальник одного из отделов Александр Махнев. Об этом сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на свой источник.

В пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области уточняют информацию.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что во вторник, 2 августа, в управлении Росздравнадзора прошли обыски.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber