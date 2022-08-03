Новосибирца, перекрывшего дорогу мешками с мусором, передали медикам

Новосибирца, который притащил мешки с мусором на дорогу, передали врачам. Фото: стоп-кадр АСТ-54.

Новосибирца, который вытащил мешки с мусором на дорогу, из-за отклонений в поведении осмотрели медики. В пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области уточнили, что нарушителя опросили, а уже после этого передали в руки врачей.

– Сотрудники полиции доставили гражданина в отдел полиции для разбирательства. После чего он был передан медицинским работникам, – рассказали в ведомстве.

Источник КП-Новосибирск уточнил, что хулиган явно был не в себе.

– Физических травм никаких не было. Мужчина был в неадекватном состоянии. Врачи определили по внешним признакам, что у него есть некоторые отклонения, – сообщил источник КП-Новосибирск.

Напомним, мужчина устроил перформанс, чтобы обратить внимание губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на незаконную свалку, которая образовалась около дома № 398 по улице Дуси Ковальчук.

Ранее в «Экологии-Новосибирск» прокомментировали перекрытие Дуси Ковальчик мусорными мешками.

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