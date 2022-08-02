В Новосибирске мужчина перекрыл дорогу мусорными мешками на Дуси Ковальчук

Мужчина перекрыл дорогу мусорными мешками в Заельцовском районе. Фото: стоп-кадр из видео / «АСТ-54»
Житель Новосибирска вынес на проезжую часть мусорные мешки. Об этом рассказали в группе «АСТ-54».
Мужчина устроил перформанс на улице Дуси Ковальчук рядом с остановкой «Горбольница».
- Мужчина потребовал пригласить к нему губернатора Андрея Травникова, - отметили в публикации.
Как стало известно позже, таким странным образом сибиряк решил бороться с незаконной свалкой, которая образовалась около дома №398.
В комментариях пользователи Сети порассуждали, что может грозить мужчине.
- На него скорее всего оформят статью «Хулиганство» и выпишут штраф, - предположил один из новосибирцев.
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