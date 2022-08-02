В Новосибирске мужчина перекрыл дорогу мусорными мешками на Дуси Ковальчук

Мужчина перекрыл дорогу мусорными мешками в Заельцовском районе. Фото: стоп-кадр из видео / «АСТ-54»

Житель Новосибирска вынес на проезжую часть мусорные мешки. Об этом рассказали в группе «АСТ-54».

Мужчина устроил перформанс на улице Дуси Ковальчук рядом с остановкой «Горбольница».

- Мужчина потребовал пригласить к нему губернатора Андрея Травникова, - отметили в публикации.

Как стало известно позже, таким странным образом сибиряк решил бороться с незаконной свалкой, которая образовалась около дома №398.

В комментариях пользователи Сети порассуждали, что может грозить мужчине.

- На него скорее всего оформят статью «Хулиганство» и выпишут штраф, - предположил один из новосибирцев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber