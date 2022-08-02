«Экология-Новосибирск» прокомментировал перекрытие Дуси Ковальчик мусорными мешками

Мужчина выложил на проезжую часть мусорные мешки из незаконной свалки. Фото: АСТ-54

Регоператор «Экологии-Новосибирск» прокомментировал действия мужчины, перекрывшего мусором улицу Дуси Ковальчик. Напомним, что сибиряк вытащил на проезжую часть мусорные пакеты, сваленные огромной кучей на тротуаре. Это попало на видео и разлетелось по соцсетям.

— Место складирования отходов, попавшее на видео, не относится к зоне деятельности регионального оператора — это несанкционированная свалка, образованная юридическими лицами, уклоняющимися от заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО, а также владельцами точек нелегальной торговли. В настоящее время проводится работа по их установлению, — пояснила «Экология-Новосибирск».

Несмотря на незаконность свалки регоператор оперативно вывез разбросанный по проезжей части мусор. Также в «Экологии-Новосибирск» подчеркнули, что незаконные свалки системная проблема и план, как бороться с ними, необходимо разрабатываться совместно с властями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске мужчина перекрыл дорогу мусорными мешками на Дуси Ковальчук

Перформанс сибиряка сняли на видео (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер