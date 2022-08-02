«Экология-Новосибирск» прокомментировал перекрытие Дуси Ковальчик мусорными мешками

Мужчина выложил на проезжую часть мусорные мешки из незаконной свалки. Фото: АСТ-54
Регоператор «Экологии-Новосибирск» прокомментировал действия мужчины, перекрывшего мусором улицу Дуси Ковальчик. Напомним, что сибиряк вытащил на проезжую часть мусорные пакеты, сваленные огромной кучей на тротуаре. Это попало на видео и разлетелось по соцсетям.
— Место складирования отходов, попавшее на видео, не относится к зоне деятельности регионального оператора — это несанкционированная свалка, образованная юридическими лицами, уклоняющимися от заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО, а также владельцами точек нелегальной торговли. В настоящее время проводится работа по их установлению, — пояснила «Экология-Новосибирск».
Несмотря на незаконность свалки регоператор оперативно вывез разбросанный по проезжей части мусор. Также в «Экологии-Новосибирск» подчеркнули, что незаконные свалки системная проблема и план, как бороться с ними, необходимо разрабатываться совместно с властями.
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