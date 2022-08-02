Новосибирца, перекрывшего дорогу мусорными мешками, задержала полиция

Мужчину, который разбросал по дороге мешки с мусором и перекрыл движение по улице Дуси Ковальчук, задержала полиция.

В Новосибирске мужчину, который разбросал по дороге мешки с мусором и перекрыл движение по улице Дуси Ковальчук, задержала полиция. Инцидент произошел во вторник, 2 августа.

— Сотрудники полиции доставили гражданина в отдел полиции для разбирательства. После чего он был передан медицинским работникам, — сообщили в областном МВД.

Напомним, снимки с проезжей частью, заваленной мусором, появились в соцсетях. Позже, автор сего «перформанса» опубликовал на ютубе видео, где он рассказал, что таким образом «борется» с несанкционированной свалкой, образовавшейся неподалеку. В свою очередь, регоператор «Экология-Новосибирск» пояснил, что это скопление мусора не относится к их деятельности и было создано юрлицом, уклоняющимися от заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО, а также владельцами точек нелегальной торговли.

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