Чиновник из Новосибирска получил условный срок за гибель 10-летнего мальчика от тока

Новосибирский чиновник получил условный срок за гибель 10-летнего мальчика от тока. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирскому чиновнику из администрации Кировского района вынесли приговор по факту гибели 10-летнего мальчика от тока. Об этом сообщили в Кировском районном суде.

Напомним, трагедия произошла 17 июля 2019 года. Мальчик гулял с друзьями по разрытому месту захоронения металла и задел высоковольтный провод. От полученного разряда ребенок скончался на месте.

- В конце июня 2019 года 41-летний новосибирец инициировал раскопки грунта, чтобы найти черный металл. Дело было на свалке в Ленинском районе у дома №44 по улице Бронная, Для этого он нанял экскаватор. Земляные работы проводили незаконно, никто разрешения на это не давал. Выкопанную землю складировали под ЛЭП. Земли было столько, что человек мог коснуться проводов, - сообщали ранее в пресс-службе СК по Новосибирской области.

В итоге представитель администрации Кировского района пошел под суд за халатность.

- Приговором Кировского районного суда от 02.08.2022 Сологубов С.Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 293 УК РФ – «Халатность, повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека», - рассказали в суде.

Мужчине назначили наказание два с половиной года условно с испытательным сроком три года и с лишением на два года права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах госвласти и местного самоуправления.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее КП-Новосибирск писала, что 10-летний мальчик погиб от удара током.

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