Новосибирский чиновник пойдет под суд после смерти мальчика от удара током на ЛЭП

Мальчик погиб от удара током, забравшись на кучу земли. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирске начальник отдела районной административно-технической инспекции администрации Кировского района пойдет под суд из-за смерти 10-летнего мальчика после удара током. Следователи уверены, что именно из-за него халатности ребенок смог добраться до линии электропередач.

— По версии следствия, в конце июня 2019 года 41-летний местный житель, ищущий черный металл, начал раскопки грунта на несанкционированной свалке около дома №44 по улице Бронная. Для этого мужчина нанял экскаватор. Земляные работы проводили незаконно — разрешения на них у сибиряка не было. Экскаватор складировал выкопанную землю под ЛЭП: ее вскоре стало столько, что человек, забравшись на нее, мог коснуться проводов, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. — А днем 17 июля 10-летний мальчик, проходя по этой куче земли, задел шеей провод под напряжением в 10кВ. От удара током ребенок умер на месте.

По мнению следователей, начальник отдела Кировской администрации ненадлежащим образом отнесся к исполнению своих должностных обязанностей. Ведь он должен был следить за охраной территории около зоны электропередач и обязан был остановить проведение там незаконных раскопок, которые в итоге и привели к трагедии.

Чиновника обвиняют в халатности по части 2 статьи 293 УК РФ. Уголовное дело с обвинительным заключением уже было направлено для рассмотрения в суд.

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