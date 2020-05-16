«Хотел пройти под проводами и задел их шеей»: 10-летний мальчик погиб от удара током

16 Май 2020 2020-05-16T07:46:18+03:00

Мальчик погиб от удара током, в его смерти винят искателей черного металла. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Трагический случай произошел в июне прошлого года. В Ленинском районе Новосибирска погиб 10-летний мальчик. Он зацепил провода под напряжением.

— В конце июня 2019 года 41-летний новосибирец инициировал раскопки грунта, чтобы найти черный металл. Дело было на свалке в Ленинском районе у дома №44 по улице Бронная, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области. — Для этого он нанял экскаватор. Земляные работы проводили незаконно, никто разрешения на это не давал. Выкопанную землю складировали под ЛЭП. Земли было столько, что человек мог коснуться проводов.

Как сообщили в СК по Новосибирской области, 17 июля 10-летний мальчик шел по этому отвалу. Он задел шеей провод под напряжением. Ребенка ударило током. Он умер до приезда врачей.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд. Срок за гибель ребенка грозит обоим мужчинам: и тому, кто предложил вести раскопки, и водителю экскаватора. Их обвинили в «Нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть человека».

Как сообщили в областной прокуратуре, мужчины свою вину не признали.

Им грозит срок до 5 лет лишения свободы.

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