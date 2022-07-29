В Новосибирске похороны жестоко убитой 17-летней школьницы пройдут 29 июля

В Новосибирске похоронят убитую 17-летнюю школьницу. Фото: соцсети / АСТ-54.

В пятницу, 29 июля, в Новосибирске простятся с убитой в Нижней Ельцовке 17-летней школьницей. Об этом КП-Новосибирск рассказали знакомые погибшей девочки.

Прощание начнется в 13:00 в похоронном доме «ИМИ» в Академгородке, на улице Арбузова, 2а.

Напомним, зверское убийство потрясло Новосибирск в ночь с 26 на 27 июля. Парень жертвы, 27-летний гражданин Таджикистана Хушнуд, при свидетелях догнал школьницу на улице Лесосечной и около 15 раз ударил ее ножом. Девочка погибла на месте.

Ранее КП-Новосибирск показывала жестокие кадры убийства в Нижней Ельцовке. 8 месяцев до этого девушка хотела бросить парня, а ее мама писала заявления в полицию после угроз Хушнуда, но никто не успел помочь. Очевидцы рассказали, почему не помогли школьнице в ту страшную ночь.

На парня завели уголовное дело по статье об убийстве. Его арестовали 28 июля, а в суде он забыл русский язык. Хушнуда отправили в СИЗО на 2 месяца.

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