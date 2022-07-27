Убийце 17-летней школьницы в Нижней Ельцовке грозит редкая и самая тяжкая статья уголовного кодекса. Фото: соцсети.

В среду, 27 июля, отморозка, зарезавшего школьницу на глазах у прохожих задержали. На изверга завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». В ходе следственных действий он признался в кровавой расправе. Как рассказал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев, статью могут переквалифицировать.

– В данном случае действия мужчины будут квалифицироваться по статье 105 УК РФ как убийство с отягчающими обстоятельствами, а именно как убийство с особой жестокостью - поскольку убийство совершено способом, связанным с причинением потерпевшему особых страданий (нанесение большого количества телесных повреждений), – пояснил эксперт.

Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненное лишение свободы, либо смертную казнь.

– Со смертной казнью следующее. Такой вид наказания у нас существует со времён СССР. Сейчас это статья 59 УК РФ. Также возможность применения наказания в виде смертной казни указана в части 2 статьи 20 Конституции РФ. В России с 1996 года существует «мораторий» на применение смертной казни согласно Указу Президента РФ от 16.05.1996 N 724 «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в совет Европы». Однако Россия до настоящего времени не ратифицировала Протокол № 6 «Относительно отмены смертной казни» к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1960 года. Сама конвенция была ратифицирована, а вот протокол № 6 - нет. Поэтому о моратории я говорю в кавычках, так как де-юре в России не существует скорее в виде юридического обычая (неоднократно одобренного Конституционным Судом РФ) - не назначать данный вид наказания. Именно поэтому время от времени в обществе и возникают дискуссии (особенно после резонансных преступлений) о том, чтобы этот вид наказания всё-таки заработал, – объяснил юрист Константин Зиновьев.

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