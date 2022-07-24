Хельгу Пирогову уже задерживали правоохранители. Фото: мэрия Новосибирска/соцсети

Новосибирского депутата Хельгу Пирогову могут объявить в розыск. Напомним, что следователи возбудили уголовное дело по факту публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Причиной стал пост Хельги в социальных сетях.

Хельгу уже задерживали правоохранители, но после отпустили. В субботу, 23 июля, появилась информация, что депутат покинула страну. Но что ей грозит если она не явится на допрос?

- Если возбуждено уголовное дело в отношении конкретного лица, а место нахождения его не известно и для производства следственных действий оно не является, то его могут объявить как в федеральный, так и в международный розыск, - рассказал КП-Новосибирск Юрий Заковряшин, адвокат.

В тот момент, когда человека объявляют в розыск, то течение срока давности дела приостанавливается. Как только человека задержат, то все возобновится заново.

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