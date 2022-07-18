Авиашоу в Мочище 2022: дата и состав участников

Среди участников - истребители пилотажной группы «Стрижи», «Русь» и «Барсы». Фото: Олег УКЛАДОВ

Авиашоу в Мочище 2022 состоится 31 июля. Стало известно, какие авиагруппы примут участие в празднике.

— Среди участников — авиационно-пилотажная группа высшего пилотажа ВКС РФ «Стрижи», авиационно-пилотажная группа «Русь» города Вязьма и авиационно-пилотажная группа «Барсы» города Сургут. Главной «изюминкой» фестиваля станут раритетные самолеты ПО-2, Як-12, вертолет Ми-1 и другая современная техника. Также будут показательные прыжки парашютистов, — сообщил КП-Новосибирск директор аэродрома Мочище Александр Осокин.

Напомним, всего в авиашоу будут около 400 участников, 80 самолетов и вертолетов и 70 парашютистов. Самолеты появятся не только в небе, но и на выставке, вместе с автомобильной техникой времен ВОВ, техникой байк-клубов и ретро-автомобилями. Желающие смогут отведать полевую кухню или посидеть в летнем кафе.

К аэродрому Мочище 31 июля пустят 8 дополнительных электричек и автобусы № 189 и №189л с остановки «Учительская».

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