Авиашоу в Мочище пройдет в Новосибирске 31 июля

Вертолет «Робинсон R44», который будет участвовать в фестивале.
Фото: Влад КОМЯКОВ
На аэродроме «Мочище» в Новосибирске состоится авиационный фестиваль «Будем жить!». Начнется он 31 июля в 9 часов утра с выступления авиамоделистов. Украшением фестиваля традиционно станет выступление авиационной техники ВКС России.
— В этом году в фестивале примут участие авиационные компании и частные пилоты: около 400 участников, 80 самолетов и вертолетов, 70 парашютистов. Для музыкального сопровождения мероприятия приглашен Новосибирский фестивальный симфонический оркестр, — рассказали в мэрии.
В программу фестиваля войдут пролеты вертолетов «Робинсон R44» и выброска парашютистов, выставка авиации, автомобильной техники времен ВОВ, техники байк-клубов и ретро автомобилей. Желающие смогут отведать полевую кухню или посидеть в летнем кафе, а для детей организуют аттракционы. Также во время фестиваля пройдет сувенирная ярмарка.
Фестиваль пройдет по следующему расписанию:
— 9:00-10:30 — выступление авиамоделистов, полеты мотодельтапланов, мотопарапланов;
— 10:30-10:45 — торжественное открытие фестиваля;
— 10:45-14:30 — показательные выступления авиационной техники;
— 10:45-14:30 — праздничная концертная программа с участием симфонического оркестра и других музыкальных коллективов;
— 14:30-15:00 — розыгрыши призов от организаторов и партнеров фестиваля;
— 15:00 — закрытие.
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