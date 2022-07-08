Авиашоу в Мочище 2022: как добраться туда на автобусе

Для новосибирцев пустят дополнительный транспорт до аэродрома Мочище. Фото: Влад КОМЯКОВ

На авиашоу в Мочище 2022, которое состоится 31 июля, пустят дополнительные автобусы и пригородные поезда. Об этом заявили в правительстве регина.

— На авиафестиваль пассажиров подвезут автобусы №189 и 189л с остановки «Учительская». Автобусы будут ходить с интервалом в 10 минут. Также будут организованы маршруты от станции Мочище до аэродрома, — сообщили в пресс-службе правительства НСО.

Кроме этого до аэродрома Мочище пустят дополнительные электрички. На авиашоу пассажиров отвезут 8 дополнительных электропоездов, отвезут обратно 10 дополнительных электричек.

Напомним, ранее стала известна программа авиашоу в Мочище 2022.

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