Авиашоу в Мочище 2022: как добраться туда на автобусе

Для новосибирцев пустят дополнительный транспорт до аэродрома Мочище.
Фото: Влад КОМЯКОВ
На авиашоу в Мочище 2022, которое состоится 31 июля, пустят дополнительные автобусы и пригородные поезда. Об этом заявили в правительстве регина.
— На авиафестиваль пассажиров подвезут автобусы №189 и 189л с остановки «Учительская». Автобусы будут ходить с интервалом в 10 минут. Также будут организованы маршруты от станции Мочище до аэродрома, — сообщили в пресс-службе правительства НСО.
Кроме этого до аэродрома Мочище пустят дополнительные электрички. На авиашоу пассажиров отвезут 8 дополнительных электропоездов, отвезут обратно 10 дополнительных электричек.
Напомним, ранее стала известна программа авиашоу в Мочище 2022.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Авиашоу в Мочище 2022: программа праздника, что посмотреть
Стала известна программа авиашоу в Мочище 2022 (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер