Авиашоу в Мочище 2022: программа праздника, что посмотреть

Авиафестиваль будет посвящен 77-летию Победы. Фото: Влад КОМЯКОВ

Авиашоу в Мочище 2022 состоится 31 июля. Стала известна программа авиашоу в Мочище 2022: новосибирцев удивят полеты воздушных шаров и мотодельтапланов.

— В программе авиафестиваля — чемпионат области по парашютному спорту, Кубок области по авиамодельному спорту, показательные пролёты воздушных шаров, мотодельтапланов и мотопарапланеристов. Основной частью программы станет авиационное шоу и финальные соревнования чемпионата Новосибирской области по парашютному спорту, — сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Кроме того, проведут концерт с симфоническим оркестром, розыгрыши призов и спортивные соревнования с розыгрышем призов.

Фестиваль начнется в 9 утра, а торжественное открытие состоится в 10.30. На нем планируют быть губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и полпред Президента РФ в СФО Анатолий Серышев.

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