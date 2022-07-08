Электрички на авиашоу в Мочище 2022: время отправления, цены на билеты

К аэродрому гостей авиашоу подвезут несколько дополнительных электричек.
Фото: Влад КОМЯКОВ
31 июля на авиашоу в Мочище 2022 пустят дополнительные электрички. На них удобнее всего добраться до аэродрома.
— Подвезут пассажиров на фестиваль 11 пригородных поездов, из них 8 будут назначены дополнительно. После мероприятия увезут гостей праздника 13 пригородных поездов, в том числе 10 дополнительно, — сообщили в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области.
До Мочище можно добраться на электропоездах, следующих тремя маршрутами: Новосибирск-Главный — Мошково, Новосибирск-Главный — Ояш и Новосибирск-Главный — Болотная. Публикуем их полное расписание.
Новосибирск-Главный — Болотная
Время отправления — 07:02, время прибытия — 07:35
Время отправления — 09:15, время прибытия — 09:48
Время отправления — 14:10, время прибытия — 14:43
Время отправления — 16:42, время прибытия — 17:15
Время отправления — 19:20, время прибытия — 19:55
Время отправления — 21:05, время прибытия — 21:39
Новосибирск-Главный — Ояш
Время отправления — 10:20, время прибытия — 10:54
Время отправления — 15:05, время прибытия — 15:38
Время отправления — 17:44, время прибытия — 18:17
Новосибирск-Главный — Мошково
Время отправления — 08:02, время прибытия — 08:35
Время отправления — 12:15, время прибытия — 12:48
Обратное расписание таково:
Болотная — Новосибирск-Главный
Время отправления — 07:08, время прибытия — 07:39
Время отправления — 07:53, время прибытия — 08:24
Время отправления — 11:56, время прибытия — 12:27
Время отправления — 16:33, время прибытия — 17:04
Время отправления — 19:01, время прибытия — 19:32
Ояш — Новосибирск-Главный
Время отправления — 06:17, время прибытия — 06:49
Время отправления — 18:09, время прибытия — 18:40
Время отправления — 20:54, время прибытия — 21:25
Мошково — Новосибирск-Главный
Время отправления — 10:38, время прибытия — 11:09
Время отправления — 14:59, время прибытия — 15:30
Стоимость билетов: полный — 40 рублей, льготный — 20 рублей, багаж — 54 рубля, провоз животных — 10 рублей.
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