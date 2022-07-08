Электрички на авиашоу в Мочище 2022: время отправления, цены на билеты

К аэродрому гостей авиашоу подвезут несколько дополнительных электричек. Фото: Влад КОМЯКОВ

31 июля на авиашоу в Мочище 2022 пустят дополнительные электрички. На них удобнее всего добраться до аэродрома.

— Подвезут пассажиров на фестиваль 11 пригородных поездов, из них 8 будут назначены дополнительно. После мероприятия увезут гостей праздника 13 пригородных поездов, в том числе 10 дополнительно, — сообщили в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области.

До Мочище можно добраться на электропоездах, следующих тремя маршрутами: Новосибирск-Главный — Мошково, Новосибирск-Главный — Ояш и Новосибирск-Главный — Болотная. Публикуем их полное расписание.

Новосибирск-Главный — Болотная

Время отправления — 07:02, время прибытия — 07:35

Время отправления — 09:15, время прибытия — 09:48

Время отправления — 14:10, время прибытия — 14:43

Время отправления — 16:42, время прибытия — 17:15

Время отправления — 19:20, время прибытия — 19:55

Время отправления — 21:05, время прибытия — 21:39

Новосибирск-Главный — Ояш

Время отправления — 10:20, время прибытия — 10:54

Время отправления — 15:05, время прибытия — 15:38

Время отправления — 17:44, время прибытия — 18:17

Новосибирск-Главный — Мошково

Время отправления — 08:02, время прибытия — 08:35

Время отправления — 12:15, время прибытия — 12:48

Обратное расписание таково:

Болотная — Новосибирск-Главный

Время отправления — 07:08, время прибытия — 07:39

Время отправления — 07:53, время прибытия — 08:24

Время отправления — 11:56, время прибытия — 12:27

Время отправления — 16:33, время прибытия — 17:04

Время отправления — 19:01, время прибытия — 19:32

Ояш — Новосибирск-Главный

Время отправления — 06:17, время прибытия — 06:49

Время отправления — 18:09, время прибытия — 18:40

Время отправления — 20:54, время прибытия — 21:25

Мошково — Новосибирск-Главный

Время отправления — 10:38, время прибытия — 11:09

Время отправления — 14:59, время прибытия — 15:30

Стоимость билетов: полный — 40 рублей, льготный — 20 рублей, багаж — 54 рубля, провоз животных — 10 рублей.

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