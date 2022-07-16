Родные задержанного за госизмену новосибирского ученого Колкера назвали дату его похорон. Фото: соцсети.

В субботу, 16 июля, родственники задержанного за госизмену новосибирского ученого Колкера назвали дату его похорон. Они написали об этом в соцсетях.

– Груз 200 скоро отправится в Новосибирск. Прощание будет во вторник днём, – говорится в сообщении, которое опубликовали родственники ученого.

Близкие Колкера пояснили, что точные место и время они сообщат позже.

Напомним, Дмитрий Колкер попал в больницу с терминальной стадией рака поджелудочной железы 29 июня. А на следующий день, 30 числа, его задержали по подозрению в госизмене. Причиной стали лекции ученого в Китае на тему квантово-каскадных лазеров.2 июля Колкер умер. О его смерти родные узнали из телеграммы.

Ранее сообщалось, что адвокаты Дмитрия Колкера не смогли обжаловать арест ученого.

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