Родные задержанного за госизмену новосибирского ученого Колкера узнали о его смерти из телеграммы

Родные Дмитрия Колкера узнали о его гибели из телеграммы. Фото: соцсети Дмитрий Колкер / Максим Колкер.

Родственники новосибирского физика-лазерщика, преподавателя НГУ Дмитрия Колкера, задержанного за госизмену, узнали о его смерти из телеграммы. Об этом первым сообщил в социальных сетях сын Колкера Максим.

– Прислали телеграмму матери, мне позвонил с плачем сын Максим, – поделилась с КП-Новосибирск жена ученого Наталья Колкер.

Напомним, Дмитрия Колкера госпитализировали с терминальной стадией рака поджелудочной железы 29 июня, и уже 30 его задержали по подозрению в государственной измене. Причиной стали лекции ученого в Китае на тему квантово-каскадных лазеров.

– Ему стало плохо, и они срочно вывезли его 2 июня в городскую больницу рядом с Лефортово, – рассказала жена Дмитрия Колкера.

Ранее дочь ученого Алина передавала КП-Новосибирск слова врачей о том, что перелет мог негативно сказаться на состоянии Дмитрия Колкера. Эту версию подтвердил специалист по онкологии регионального Минздрава. Точная причина смерти ученого пока неизвестна.

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