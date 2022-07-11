В Новосибирске адвокаты Дмитрия Колкера не смогли обжаловать арест ученого

Адвокатам Колкера не удалось обжаловать меру пресечения. Фото: соцсети.

В понедельник, 11 июля, в Новосибирске оставили без изменения постановление суда об аресте ученого Дмитрия Колкера по подозрению в госизмене. Об этом сообщили в Новосибирском областном суде.

– Апелляционным постановлением Новосибирского областного суда от 11.07.2022 оставлено без изменения постановление Советского районного суда города Новосибирска от 30.06.2022 об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Колкера Д.Б., – рассказали в суде.

Колкер был научным сотрудником Института лазерной физики СО РАН, работал преподавателем в разных вузах, специализировался на проектировании лазерных систем.

На момент задержания у него была IV стадия рака поджелудочной железы. Дмитрия Колкера забрали прямо из больницы.

Напомним, умершего после задержания ученого подозревают в госизмене по статье 275 УК РФ после лекций о лазерах в Китае.

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