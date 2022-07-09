Стало известно о состоянии пострадавших в автокатастрофе на остановке в Новосибирске

Стало известно о состоянии пострадавших в автокатастрофе в Новосибирске. Фото: ГИБДД Новосибирска.

В субботу, 9 июля, стало известно о состоянии троих женщин, которые остались живы после жуткой аварии с каршеринговым автомобилем. Напомним, сегодня задержали 21-летнего водителя, который сел пьяным за руль и сбил четырех женщин на остановке «Плехановский жилмассив». Одна из них погибла на месте.

– Госпитализированы две из трех пострадавших. Их состояние тяжелое и крайне тяжелое, – рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе регионального Минздрава.

Последней пострадавшей медицинская помощь не понадобилась.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что на 21-летнего водителя завели уголовное дело.

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