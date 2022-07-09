В Новосибирске задержали 21-летнего водителя каршеринга, который задавил четырех женщин на остановке

В Новосибирске задержали 21-летнего водителя каршеринга, влетевшего в остановку. Фото: ГИБДД Новосибирска / АСТ-54.

В субботу, 9 июля, в Новосибирске задержали 21-летнего парня, который влетел на арендованном авто в остановку с людьми. Погибла 67-летняя женщина, еще трое находятся в больнице с травмами. О задержании сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

– Следователем по подозрению в совершении преступления в порядке статьи 91 УПК РФ задержан мужчина, находившийся за рулём автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия, – рассказали в пресс-службе.

Напомним, на парня завели уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему может грозить до 12 лет тюрьмы.

Ранее КП-Новосибирск опубликовала рассказы очевидцев с места автокатастрофы.

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