«Сбивал все на своём пути, тела людей раскидывал в стороны»: очевидцы рассказали, как каршеринговое авто влетело в остановку в Новосибирске

Очевидцы поделились подробностями жуткой аварии на остановке «Плехановский жилмассив». Фото: ГИБДД Новосибирска.

Утром в субботу, 9 июля, в Новосибирске на улице Ипподромской произошла жуткая автокатастрофа. 21-летний парень на каршеринговом авто на бешеной скорости впечатал четырех женщин в остановку. Свидетели ДТП в подробностях рассказали КП-Новосибирск, как все было.

По словам очевидцев, автомобиль сбил совсем молодую девушку и двоих женщин. Еще одна 67-летняя женщина погибла на месте. Родные погибшей сразу после трагедии приехали к остановке.

– Это очень страшно. Было больно видеть их лица, – рассказали КП-Новосибирск свидетели катастрофы.

67-летняя женщина погибла на месте. Фото: АСТ-54.

Сейчас на Ипподромской тихо. Но несколько часов после аварии место катастрофы напоминало сцену из триллера. В автомобиле сработали подушки безопасности, но нетрезвые водитель и пассажирка остались целы. Вокруг остановки разлетелись осколки, повсюду лежали части автомобиля и женские вещи.

– Я ехала на 19 маршрутке и просто вышла на остановке. Там творился полный ужас, около 6-7 машин полиции, все в шоке, в панике. Кровь и остатки женской одежды, удушающий запах железа от крови, от которого дышать просто было невозможно. Самих мужчину и женщину, которые были в салоне машины, я не увидела. Там уже сидели полицейские, – сообщила КП-Новосибирск свидетельница аварии Ксения*.

Жительница Новосибирска Елизавета* рассказала КП-Новосибирск, как чудом осталась жива после встречи с неуправляемым автомобилем:

– Автомобиль вылетел, сбил знак, тот отлетел. Сбивал все на своём пути. Тела людей раскидывал в стороны. И шёл на меня. Я жутко испугалась. Одна женщина стонала от боли. Когда остановился, мне показалось, что внутри нет никого в живых, – рассказала КП-Новосибирск свидетель аварии.

По словам очевидцев, люди прятались за остановкой, пытались убежать.

На остановке столпились родственники пострадавших, очевидцы и прохожие. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

– Состояние замедленной съёмки, когда вокруг нет никого, и он летит прямо на тебя. И решение принять сложно. Только груда железа, несущаяся на тебя и расшвыривающая все на пути, и ты, – описывает свои чувства Елизавета.

Со слов свидетелей аварии, автомобиль ворвался на остановку на скорости 150 километров в час.

– У меня под окном произошло, грохот стоял, думала машин 5 столкнулось. Я не видела, кто именно был за рулем, и адекватность с 7-го этажа сложно определить. Выглянула – парень и девчонка выходили из машины, оба в шоке, сели на траву, никуда не уходили. Субъективно – либо шок, либо под чем-то, вышли сели на траву рядом с машиной, парень дошёл до остановки. Скорые приехали моментально, буквально 2 минуты. ДПС и пожарная минут через 30, – уточнила КП-Новосибирск местная жительница Лада*.

Напомним, в полиции на 21-летнего водителя завели уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ему может грозить до 12 лет тюрьмы.

*Имена очевидцев изменены.

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