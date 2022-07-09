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Происшествия9 июля 2022 4:49

В Новосибирске возбудили уголовное дело на парня, сбившего насмерть женщину на остановке

Парню грозит до 12 лет тюрьмы
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске парню, сбившему четырех женщин на остановке, грозит до 12 лет тюрьмы. Фото: ГИБДД Новосибирска.

В Новосибирске парню, сбившему четырех женщин на остановке, грозит до 12 лет тюрьмы. Фото: ГИБДД Новосибирска.

В субботу, 9 июля, в Новосибирске полицейские возбудили уголовное дело после того, как пьяный парень на каршеринге сбил четырех женщин на остановке. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

– По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». В ближайшее время будет решен вопрос об избрании гражданину меры пресечения, – уточнили в пресс-службе.

За рулем арендованного Volkswagen Polo был нетрезвый 21-летний водитель. Напомним, он врезался в остановку «Плехановский жилмассив». 67-летняя женщина скончалась на месте. Еще троих увезли в больницу, диагноз пока неизвестен.

По статье парню грозит до 12 лет лишения свободы.

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