В Новосибирске пьяный парень на каршеринге насмерть сбил женщину на остановке

В Новосибирске возле остановки насмерть сбили человека. Фото: АСТ-54.

Утром в субботу, 9 июля, в Новосибирске произошла смертельная авария на перекрестке улиц Ипподромская и Кропоткина. Как сообщают свидетели ДТП в социальных сетях, возле остановки «Плехановский жилмассив» повсюду осколки, а на асфальте лежит накрытое простыней тело.

– Правый ряд. Сбили человека насмерть, – сообщает очевидец, который поставил метку об аварии на карте 2ГИС.

В комментариях в группе «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте» свидетели аварии рассказали, что в остановку влетел автомобиль каршеринга.

– Проезжала мимо, труп накрытый, 3 реанимации как раз отъезжали с мигалками и еще одна стояла, аварийка. Скорее всего кого-то доставали из машины, осколки начиная от остановки, – пишет очевидица в комментариях.

– Сегодня в 7:45 утра водитель, двигаясь на автомобиле, принадлежащем каршеринговой компании, двигался по улице Ипподромская в сторону улицы Кропоткина на запрещающий сигнал светофора, – рассказал и.о. заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области подполковник полиции Виталий Риф.

Нетрезвый молодой водитель не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, а затем влетел в остановку, где стояли 4 женщины. Одна из них погибла на месте. Троих увезли в больницу с травмами.

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