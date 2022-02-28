Новосибирца, ранившего пятерых человек из ружья, оставили под стражей

В людей мужчина решил пострелять после того, как выпил. Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области

Заельцовский районный суд Новосибирска на месяц продлил заключение под стражу 59-летнему мужчине, стрелявшему по прохожим. Напомним, инцидент произошел в августе 2021 года. Подсудимый начал полить из охотничьего ружья по прохожим из окна своей квартиры. Были ранены пять человек.

— Подсудимому продлен срок содержания под стражей до 28 марта 2022, — рассказали в суде.

Как ранее писала КП-Новосибирск, когда за мужчиной приехала полиция, несмотря на нетрезвое состояние, он сам открыл правоохранителям дверь и не сопротивлялся при задержании.

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