Гособвинение попросило условный срок для экс-директора новосибирского планетария

Обвинение запросило у Масликова условный срок. Фото: Влад КОМЯКОВ

Для экс-директора новосибирского планетария Сергея Масликова гособвинение попросило условный срок. Напомним, главу планетария обвиняли в незаконной сдаче в аренду дорого оборудования планетария. Сумма ущерба от действий Масликова оценивалась в 698,5 тысяч рублей. Однако позже он был оправдан судом, однако прокуратура решила обжаловать это решение.

— 24 февраля 2022 года состоялось очередное судебное заседание в отношении подсудимого Сергея Масликова, на котором прошли судебные прения участников процесса, — сообщили в Октябрьском районном суде. — Гособвинитель пришел к выводу, что установленная следователем квалификация является неверной. И статью необходимо переквалифицировать по 285 УК РФ «Использование служебных полномочий из корыстной заинтересованности, если это повлекло нарушение прав и интересов государства».

Обвинение просит назначить Масликову условный срок в два года и оплатить гражданский иск на 677 тысяч рублей. Слушание назначено на 10 марта 2022 года.

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