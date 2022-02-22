В мэрии Новосибирска озвучили сроки капитального ремонта Октябрьского моста

Октябрьский мост уже давно нуждается в ремонте. Фото: Влад КОМЯКОВ

Октябрьский мост планируют отремонтировать за три года. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» со ссылкой на мэрию Новосибирска.

— Капитальный ремонт Октябрьского моста будут проводить в течение трех лет, движение транспорта на этот период останавливать не будут, — уточнили в группе.

Напомним, в мае 2021 года новосибирцы заметили огромные трещины на Октябрьском мосту. В сентябре того же года власти объявили аукцион на его ремонт, а в январе 2022 года начались поиски источника финансирования.

Сейчас стоимость ремонта Октябрьского моста составляет около 2,7 миллиарда рублей. Точную сумму назовут только после госэкспертизы, которую начнут проводить с 1 апреля, тогда же и начнется капремонт.

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