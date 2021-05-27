«Там ездить опасно»: в Новосибирске прокуратура через суд добивается, чтобы отремонтировали Октябрьский мост

Октябрьский мост признали опасным. Фото: Влад КОМЯКОВ

Новосибирская прокуратура через суд добивается ремонта Октябрьского моста. Он был построен в 1954 году, а введен в эксплуатацию в 1955 году. За все это время его ни разу не ремонтировали капитально.

— По результатам обследования моста, проведенного в 2018 году Сибирским государственным университетом путей сообщения, признано, что ездить по мосту опасно , — сообщили в областной прокуратуре.

Поэтому прокуратура обратилась в суд с иском. Ведомство пытается обязать мэрию найти деньги и отремонтировать мост.

Напомним, новосибирские автомобилисты часто критикуют состояние переправы. Водители ни раз публиковали фото и видео в качестве подтверждения того, что мосту требуется срочный ремонт.

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