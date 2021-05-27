«Там ездить опасно»: в Новосибирске прокуратура через суд добивается, чтобы отремонтировали Октябрьский мост

Октябрьский мост признали опасным. Фото: Влад КОМЯКОВ
Новосибирская прокуратура через суд добивается ремонта Октябрьского моста. Он был построен в 1954 году, а введен в эксплуатацию в 1955 году. За все это время его ни разу не ремонтировали капитально.
— По результатам обследования моста, проведенного в 2018 году Сибирским государственным университетом путей сообщения, признано, что ездить по мосту опасно , — сообщили в областной прокуратуре.
Поэтому прокуратура обратилась в суд с иском. Ведомство пытается обязать мэрию найти деньги и отремонтировать мост.
Напомним, новосибирские автомобилисты часто критикуют состояние переправы. Водители ни раз публиковали фото и видео в качестве подтверждения того, что мосту требуется срочный ремонт.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер
Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«А какой вирус дорогу поразил?»: разбитый Октябрьский мост возмутил новосибирцев.
Кадр сделал один из местных фотографов. (подробнее)
В Новосибирске Октябрьский мост покрылся «паутиной» трещин.
Ремонта самой первой в городе автомобильной переправы через Обь не было 62 года. (подробнее)