«А какой вирус дорогу поразил?»: разбитый Октябрьский мост возмутил новосибирцев
Новосибирский фотограф Станислав Ражев сделал кадр Октябрьского моста сверху. Снимком он поделился у себя в социальных сетях.
— Снимал в субботу. Получилось случайно, если честно. Отлетел в ту сторону, чтобы до набережной добраться и щелкнул, — рассказал «КП-Новосибирск» Станислав.
Уже дома сибиряк увидел, что кадр получился довольно неплохой и решил выложить у себя на странице. Мужчина не ожидал, что фото моста сверху вызовет такой резонанс среди новосибирцев.
— Мне стали писать шутки про коронавирус, да и критику наших дорог. Фото стали просить для петиций, — говорит Станислав. — Да и по группам разным кадр моментально разлетелось.
В социальных сетях сибиряки оставили множество комментариев под снимком:
— Тут антисептик не поможет.
— А как называется вирус, который убивает асфальт?
— А что так асфальт то разъело?
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ИСТОЧНИК KP.RU