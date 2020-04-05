«А какой вирус дорогу поразил?»: разбитый Октябрьский мост возмутил новосибирцев

5 Апр 2020 2020-04-05T07:50:19+03:00

Сверху видно, что ямы на мосту внушительных размеров. Фото: Станислав Ражев

Кадр сделал один из местных фотографов

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Новосибирский фотограф Станислав Ражев сделал кадр Октябрьского моста сверху. Снимком он поделился у себя в социальных сетях.

— Снимал в субботу. Получилось случайно, если честно. Отлетел в ту сторону, чтобы до набережной добраться и щелкнул, — рассказал «КП-Новосибирск» Станислав.

Уже дома сибиряк увидел, что кадр получился довольно неплохой и решил выложить у себя на странице. Мужчина не ожидал, что фото моста сверху вызовет такой резонанс среди новосибирцев.

— Мне стали писать шутки про коронавирус, да и критику наших дорог. Фото стали просить для петиций, — говорит Станислав. — Да и по группам разным кадр моментально разлетелось.

В социальных сетях сибиряки оставили множество комментариев под снимком:

— Тут антисептик не поможет.

— А как называется вирус, который убивает асфальт?

— А что так асфальт то разъело?

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ИСТОЧНИК KP.RU