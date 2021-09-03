В Новосибирске объявили аукцион на ремонт Октябрьского моста. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске сегодня, 3 сентября, объявили аукцион на ремонт Октябрьского моста. Об этом сообщается на сайте Госзакупок. Управление дорожного строительства Новосибирска готово заплатить за работы 43,6 миллионов рублей. Средства будут выделены из городского бюджета.

Победитель аукциона должен будет произвести фрезерование покрытия моста, ремонт участков площадью до 5 квадратных метров и толщиной 5 сантиметров с помощью литого асфальта и уложить выравнивающий слой из асфальтобетонной и щебеночно-мастичной смеси. На площади перед мостом необходимо будет также выполнить фрезерование и обустройство верхнего слоя. На участке также поднимут ливневки.

Электронный аукцион продлится до 14 сентября. А завершить работы подрядчик будет должен до 29 октября этого года.

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