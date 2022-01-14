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Общество14 января 2022 5:22

Власти Новосибирска ищут свыше 1,5 миллиардов рублей на капитальный ремонт Октябрьского моста

Сроки по восстановления объекта определят после того, как будет найден источник финансирования
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
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Власти Новосибирска ищут свыше 1,5 миллиардов рублей на капитальный ремонт Октябрьского моста.

Власти Новосибирска ищут свыше 1,5 миллиардов рублей на капитальный ремонт Октябрьского моста.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на ремонт Октябрьского моста требуется свыше 1,5 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 13 января, сообщил мэр города Анатолий Локоть.

По словам градоначальника, сейчас власти ищут источник финансирования. При этом проектно-сметная документация уже готова.

— Для того чтобы капитально ремонтировать мост, нужно определить источник финансирования, — пояснил Анатолий Локоть.

Ранее был объявлен аукцион на ремонт Октябрьского моста в Новосибирске. Ремонтные работы стоимостью 43,39 миллионов рублей осуществила компания «СтройСити». Рабочие отремонтировали на объекте участки до 5 квадратных метров и толщиной 5 сантиметров с помощью литого асфальта и уложили выравнивающий слой из асфальтобетонной и щебеночно-мастичной смеси. На площади перед мостом выполнили фрезерование и обустройство верхнего слоя. Кроме того, ремонтники подняли ливневки.

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