Детям женщины, погибшей на пожаре под Новосибирском, власти помогут деньгами

Детям предоставили все необходимое. Фото: Павел Буковинин

Четверо детей погибшей на пожаре под Новосибирском в городе Обь женщины получат помощь от местных властей. Об этом завил глава города Обь Павел Буковинин на своей странице «Вконтакте».

— Специалисты оказывают всю необходимую правовую и социальную помощь. Организован прием вещей для пострадавшей семьи. После завершения всех формальностей, семье, погибшей будет дополнительно оказана материальная помощь. Держу всю ситуацию на особом контроле, — написал он в посте.

Напомним, пожар, унесший жизнь многодетной матери, случился вечером, 16 февраля, в Оби на улице Байдукова в частном двухквартирном доме. Женщина успела спасти детей, а сама осталась в доме. Позже она умерла в машине скорой помощи. Следователи назвали предварительную причину пожара, ей могло стать короткое замыкание. Известно, что дети сейчас находятся дома у соседей, им оказывается материальная и психологическая поддержка. В соцсетях также идет сбор вещей для детей.

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