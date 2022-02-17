В День защитника Отечества в Новосибирске запустят 800 фейерверков

Фейерверк продлится около 20 минут. Фото: Евгений КОЧКИН

В среду, 23 февраля, в небе над Новосибирском прогремят 30 залпов из гаубиц и 800 красочных фейерверков в честь Дня защитника Отечества. Об этом КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

— Праздничный салют состоится в 21:00 по местному времени на берегу реки Обь, его продолжительность составит около 20 минут, — указано в сообщении.

Салют будут выпускать из 122-миллиметровых орудий Д-30 и салютных установок 2А85 из автомобиля «КАМАЗ». 800 фейерверков «Вега» и «Ассоль» запустят больше 40 военных.

В прошлом году праздничный салют был под угрозой срыва из-за коронавируса, но все же состоялся. 800 красивейших фейерверков запустили за 20 минут.

Напомним, 23 февраля с 8 до 22 часов в целях безопасности перекроют дорогу от площади Инженера Будагова до улицы Обской, 2.

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